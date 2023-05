Privatinvestor erwirbt Wohninvestment in Düsseldorf

Ein lokaler Privatinvestor hat zum Portfolioausbau für einen siebenstelligen Eurobetrag ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Benrath erworben. Insgesamt umfasst das mit öffentlicher Förderung errichtete Gebäude 30 Wohneinheiten mit insgesamt rd. 1.800 m² Mietfläche sowie rd. 20 Tiefgaragenstellplätze. Verkäufer ist eine Immobiliengesellschaft, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 3 % p.a. angegeben.

.

„Der Erwerber suchte für die Erweiterung seines lokalen Portfolios ein qualifiziertes Investment mit guter Bausubstanz und hoher Vermietungssicherheit in Düsseldorf. Genau diese Voraussetzungen erfüllt das von Aengevelt vermittelte Wohnhaus: Es befindet sich in einem etablierten Wohnquartier von Benrath in fußläufiger Entfernung zum Benrather Schloss und dem Benrather Forst und verfügt über ein gutes Nahversorgungsangebot, exzellente Verkehrs- und ÖPNV-Anbindungen sowie stark gefragte Wohnungsgrößen zwischen rd. 45 und 80 m². Zudem läuft in wenigen Jahren die Mietbindungsfrist aufgrund der öffentlichen Förderung aus, so dass die Liegenschaft dann weitere Wertsteigerungspotentiale bietet. Insgesamt handelt es sich damit um ein attraktives, nachhaltiges Investment“, erläutert Oliver Lederer, Aengevelt-Geschäftsleitungsmitglied und Leiter des Düsseldorfer Investmentteams.