Privatinvestor erwirbt Göttinger Marc O'Polo-Store von Aachener Grund

Aachener Grundvermögen hat das Wohn- und Geschäftshaus in der Groner Straße 28 in Göttingen an einen Privatinvestor aus der Region verkauft. Die viergeschossige Liegenschaft mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 750 m² teilt sich in fünf Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit auf. Die Gewerbeeinheit wird langfristig von Marc O’Polo genutzt, die Wohnungen sind vollvermietet. Das Maklerhaus RealDeal war vermittelnd tätig.

