Ein privater Investor aus der Region hat das 7.700 m² große Commercial Center Airport am Rhenusplatz 2-3 in Holzwickede am Dortmunder Flughafen erworben. Verkäufer ist ein Family Office aus Nordrhein-Westfalen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Cubion Immobilien AG hat die Transaktion begleitet. Das Gebäudeensemble ist an verschiedene Büro-Mieter vermietet

