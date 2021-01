Privatinvestor aus NRW kauft Leipziger Zinshaus

Ein privater Investor aus Nordrhein-Westfalen hat in Leipzig-Möckern ein unter Denkmalschutz stehendes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 906 m² gekauft. Das Objekt mit einem historischen Treppenhaus in der Georg-Schumann-Straße verfügt über 17 Wohnungen (ca. 774 m²) und zwei Gewerbeeinheiten (ca. 132 m²). Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Rheinland-Pfalz. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Leipzig, die kürzlich auch einen Verkauf in Chemnitz begleitet haben.

Dort hat ein gewerblicher Investor aus Berlin im Lutherviertel ein Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 769 m² gekauft. Die Immobilie in der Casparistraße verfügt über neun Wohnungen und Pkw-Stellplätze. Verkäufer war ein gewerblicher Eigentümer aus Sachsen.