Privater Kapitalanleger kauft vollvermietetes Mehrfamilienhaus in Mannheim

Ein privater Kapitalanleger hat ein saniertes Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen (ca. 550 m²) in Mannheim gekauft. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar hat vermittelt. Das Objekt in der gefragten Mannheimer „Schwetzingerstadt“ erzielte einen Kaufpreis von rd. 1,4 Mio. Euro. Das ca. 1970 erbaute und in den vergangenen Jahren umfangreich sanierte Mietshaus bietet Wohnungsgrößen zwischen 50 und 60 m², die gerade von einer jungen Mieterschaft sehr gesucht sind.

.

Die zeitgemäße Ausstattung mit hochwertigen Oberböden, modernem Duschbad und jeweils zwei Balkonen sowie die urbane Lage unweit der „Quadrate“, Universität und Hauptbahnhof gewährleisten eine nachhaltige, sehr gute Vermietbarkeit und rechtfertigt eine für Mannheim moderate Bruttoanfangsrendite von ca. 4,5 %. Die private Verkäuferin hat sich aufgrund der räumlichen Entfernung und den aktuell hohen Preisen für die Veräußerung entschieden.