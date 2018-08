Privater Käufer erwirbt Gewerbeliegenschaft bei Frankfurt am Main

Ein privater Käufer hat, vermittelt von NAI apollo, eine 1.500 m² große Gewerbeliegenschaft in Bad Homburg erworben. Verkäufer ist ein privater Investor. Das Areal in der Steinmühlstraße 20 umfasst eine 1.100 m² große Halle und 400 m² Bürofläche.

.

Das Objekt liegt in einem Gewerbegebiet nahe dem Bad Homburger Kreuz. Es bietet Flächen für produzierende Unternehmen mit dem Schwerpunkt Handwerk und Handel. Renommierte Unternehmen wie die Stadtwerke Bad Homburg, die Fresenius SE & Co. KGaA oder die DMG MORI Frankfurt GmbH sind in dem Gebiet angesiedelt. Über die Autobahn 5 besteht Anschluss an den überregionalen Fernverkehr.