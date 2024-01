Ein privater Investor hat eine Liegenschaft mit 2.200 m² im Harheimer Weg 87 in Frankfurt an einen Eigennutzer verkauft. Bebaut ist das Grundstück im nördlichen Frankfurter Stadtteil Harheim mit einer Lagerhalle, die 700 m² umfasst. Das Objekt ist über die BAB 661 sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden. Für die Vermittlung des Kaufvertrages zeichnen sich die Immobilienberater der Immolox GmbH verantwortlich.

.