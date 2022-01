Privater Investor kauft zwei Gewerbeliegenschaften in Hamburg

Ein privater Investor hat in Hamburg zwei Gewerbeliegenschaften gekauft. Das Grundstück an der Rote Brücke 13 ist ca. 4.486 m² groß und hat eine Freifläche von rd. 1.200 m². Die Werkstatt- und Produktionshallen (insges. ca. 1.330 m²) sowie der zweigeschossige Bürotrakt mit zwei Werkswohnungen werden von fünf Mietern genutzt. Das Grundstück am Rotenbrückenweg 10 ist 2.680 m² groß und hat eine Freifläche von rd. 1.266 m². Ein Mieter nutzt die LKW-befahrbare Halle (ca. 1.169 m²). Verkäufer war eine Kommanditgesellschaft. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig.

