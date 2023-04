Ein privater Investor aus Stuttgart hat in der Bodensee-Region ein Wohn- und Geschäftshaus in Immenstaad und eine Bürofläche in Friedrichshafen für 3,25 Millionen Euro erworben. Verkäufer beider Objekte war ein regionaler Bestandshalter. Der Doppel-Deal wurde von Engel & Völkers Commercial Bodensee vermittelt.

[…]