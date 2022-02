Privater Investor kauft voll vermieteten Altbau in Calbe

Engel & Völkers Commercial Magdeburg hat in Calbe (Saale) ein voll vermietetes Mehrfamilienhaus an einen privaten Investor vermittelt. Der Altbau in der Bahnhofstraße 20 verfügt über vier Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 297 m². Die durchschnittliche Kaltmiete liegt aktuell bei 4,69 Euro/m². Verkäufer der Liegenschaft auf einem rd. 1.100 m² großen Grundstück war ein privater Eigentümer.

„Es freut uns, dass wir innerhalb von drei Monaten das Mehrfamilienhaus erfolgreich vermitteln und einen Erlös erzielen konnten, der 17 % über unserer Verkaufsempfehlung lag”, berichtet Tarek Hüneke, Immobilienberater bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg.