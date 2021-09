Ein privater Investor aus der Region Bremen hat in Bremerhaven ein Mehrfamilienhaus zum rd. 21,5-Fachen der Jahresnettokaltmiete (ca. 34.000 Euro) gekauft. Die Anlageimmobilie in der Straße An der Mühle 51 verfügt über zehn Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 600 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Hamburg. Engel & Völkers Commercial Bremerhaven war beratend und vermittelnd tätig.

