Privater Investor kauft Gewerbepark in Aschersleben

Ein privater Investor hat in Aschersleben einen Gewerbepark mit neun Gewerbe- und zwei Wohneinheiten erworben. Auf dem insgesamt 12.732 m² großen Areal an der Froser Straße stehen 6.346 m² vermietbare Fläche (6.211 m² Gewerbe, 135 m² Wohnen) sowie ein Parkhaus mit 125 Pkw-Stellplätzen zur Verfügung. Verkauft wurde das Objekt von einem privaten Bestandshalter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Engel & Völkers Commercial Magdeburg war vermittelnd tätig.

Die Einheiten des Gewerbeareals wurden zwischen 1993 und 1995 errichtet. Ankermieter ist ein Einzelhändler. Bei den übrigen Mietern handelt es sich ebenfalls um stationäre Einzelhandelsbetriebe. Die kurz- und mittelfristigen Mietlaufzeiten sowie der Gebäudezustand ermöglichen eine unmittelbare Optimierung der Erträge.



„Neben der schnellen Anbindung an die B180 sowie die A36 bietet das Areal aufgrund des stationären Einzelhandels ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in dem Viertel und konnte so auch den Investor überzeugen", so Norbert Steinborn, Geschäftsführender Gesellschafter bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg.