Ein privater Investor hat in Boppard-Buchholz eine moderne Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A61 gekauft. Das voll vermietete Objekt in der Casinostraße verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rd. 460 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Koblenz.…

