Privater Investor kauft Bürogebäude in Wesel

Ein inländischer privater Investor hat ein Bürogebäude in Wesel erworben. Ein israelisches Bau- und Immobilienunternehmen hatte das Bürogebäude mehrere Jahre gehalten und sucht jetzt neue Investitionsmöglichkeiten. Der Eigentümer beauftragte Herkules Advisors mit dem Verkauf. Nach kurzer Vermarktungszeit konnte der neue Investor von der vielfältigen Mieterstruktur und der attraktiven zentralen Lage in Wesel trotz einer geringen WALT überzeugt werden.

.

In den zurückliegenden Jahren war die deutsche Immobilienbranche im Bereich der Büroimmobilien immer wieder durch gegenläufige Ereignisse gekennzeichnet. Auf der einen Seite gibt es den Wunsch attraktive Anlegerrendite für Bürogebäude zu sichern. Gerade deutsche Büroimmobilien zeichnen sich im internationalen Vergleich selten durch hohe Renditen aus und der Fokus liegt nach wie vor auf den bekannten Ballungsräumen Berlin, Frankfurt, Hamburg und München.



Auf der anderen Seite steigt das Interesse ausländischer Investoren am deutschen Markt weiter an und die Immobilien steigen in der Bedeutung im internationalen Marktgefüge. Internationale Portfoliomanager verfolgen dabei sehr unterschiedliche Anlagestrategien bei der Geographic Selection und den Renditeaspekten. So ist zu beobachten, dass internationale Anleger zunehmend renditestarke Objekte in Lagen, deren Namen im Ausland völlig unbekannt sind, angehen. Aber passen bestehende Gebäude nicht mehr in deren Strategie, werden sie trotz guter Rahmendaten im Markt angeboten um neue Anlegestrategien zu verfolgen.



„Attraktive Objekte wie diese sind solide Renditenbringer und immer wieder auf dem deutschen Markt im Angebot. Wie der Fall in Wesel zeigt, ändern sich Portfoliostrategien internationaler Investoren immer wieder und tragen so zu einem gesteigerten Umschlag auf dem Deutschen Immobilienmarkt bei.“, so Herkules Advisors.