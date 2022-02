Ein privater Investor hat in der Altstadt von Bonn ein Wohn- und Geschäftshaus gekauft. Das Objekt wurde ca. 1904 in der Franzstraße erbaut und verfügt über ca. 233 m² Gesamtnutzfläche. Das Haus teilt sich in ein Ladenlokal im Erdgeschoss, drei Etagenwohnungen im 1. bis 3. Obergeschoss auf. Engel & Völkers Commercial Bonn war beratend und vermittelnd tätig.

