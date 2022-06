Ein privater Investor hat in Bad Doberan ein Ärztehaus mit Apotheke mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 594 m² gekauft. Die Anlageimmobilie in der Straße Am Kamp 4 verfügt über eine Wohnung (ca. 50 m²) und drei Gewerbeeinheiten (ca. 544 m²). Die Jahresnettokaltmiete liegt aktuell bei rd. 55.000 Euro. Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

.