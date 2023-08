Privater Investor erwirbt Industriestandort in Flörsheim

Die TER Hell & Co. GmbH aus Hamburg trennt sich aus strategischen Gründen von ihrem Standort in der Hafenstraße 22/Liebigstraße 18 in Flörsheim im Main-Taunus-Kreis. Das seit über 100 Jahren im Chemiehandel tätige Unternehmen verkauft das 11.000 m² umfassende Grundstück mit 4.500 m² Lagerflächen und 1.500 m² Büroflächen an einen privaten Investor.

