Privater Investor erwirbt Geschäftshaus in Hamburg

Wandsbeker Marktstraße 33-35

Die Treveria Ten S.a.r.l und Cast Wandsbek GmbH, begleitet von Comfort, haben den Verkauf eines Geschäftshauses an der Wandsbeker Marktstraße 33-35, Hamburg, innerhalb von nur wenigen Wochen bis zum Geschäftsabschluss geführt. Käufer ist ein privater Investor. Über den Verkaufspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bei der Bestandsimmobilie handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage und rund 3.300 m² Gesamtnutzfläche in einer 1A-Geschäftslage, das zuletzt leer stand. Es befindet sich auf einem durchgängigen Grundstück zwischen Wandsbeker Marktstraße und Brauhausstieg. Das Objekt liegt in einer hochfrequentierten Lage zwischen dem Einkaufszentrum Wandsbeker Quarrée, Karstadt und dem Einkaufszentrum W1.



Hamburg gehört zu den TOP-7 Standorten in Deutschland. Der Stadtteil Wandsbek ist der bevölkerungsreichste mit rund 430.000 Einwohnern. Um die Standortattraktivität zu erhöhen, hat das Bezirksamt Wandsbek einen Masterplan zur Entwicklung des Quartieres aufgestellt, der sich bereits in der Umsetzung befindet. Langfristig wird dies zu einer deutlichen Aufwertung des Einzelhandelsstandortes Wandsbeker Marktstraße sowie des Brauhausstieges als Wohnlage führen.