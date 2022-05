Privater Investor erwirbt Anlageimmobilie in Jenaer Altstadt

Ein privater Investor aus München hat in Jena ein voll vermietetes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 700 m² von einem privaten Eigentümer aus den neuen Bundesländern gekauft. Die Anlageimmobilie in der Neugasse in exklusiver Altstadtlage verfügt über ca. 500 m² Wohnfläche, eine ca. 100 m² große Gewerbe- sowie eine ebenfalls 100 m² umfassende Gastronomiefläche. Der Kaufpreisfaktor lag beim 24-Fachen der Jahresnettokaltmiete. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Erfurt.

