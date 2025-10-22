Privater Investor aus Hamburg kauft Wohn- und Geschäftshaus in Uelzen

Ein privater Investor aus Hamburg hat das Wohn- und Geschäftshaus in der Lüneburger Straße 26-28 in Uelzen erworben. Die Liegenschaft umfasst 20 Wohneinheiten, zwei Gewerbeeinheiten sowie Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Das Gebäude aus den 1970er-Jahren verfügt über gesicherte Gewerbemietverträge, u.a. mit dem Textildiscounter Kik, und einen Wohnteil mit weiterem Entwicklungspotenzial in der Mietstruktur. Die Transaktion wurde von Herkules Consulting begleitet.

.