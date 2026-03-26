Privater Immobilieninvestor kauft Lagerhalle in Langen

Ein privater Immobilieninvestor erwirbt in der Otto-Hahn-Straße 1-7 in Langen (Hessen) eine Gewerbeliegenschaft mit einer Grundstücksgröße von 9.271 m². Bebaut ist die Liegenschaft mit einer Hallenfläche von ca. 4.291 m² und einer Bürofläche von ca. 2.272 m².

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Die Immobilie befindet sich im Langener Stadtteil Neurott im südhessischen Landkreis Offenbach und ist über die BAB 5 sowie die BAB 661 sehr gut an das Straßenverkehrsnetz angebunden.



Die Immobilienmakler von Knight Frank und Immolox haben die Transaktion vermittelt.