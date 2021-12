Privater Eigentümer verkauft Ladenfläche in Troisdorfer Toplage

Eine private GbR hat in der Fußgängerzone in Troisdorf eine ca. 175 m² große Teileigentumsfläche gekauft. Seit September 2020 ist die Gewerbefläche in der Kölner Straße 46-48 an ein Kreditinstitut vermietet und teilt sich in rd. 130 m² Ladenfläche im Erdgeschoss sowie ca. 45 m² Lagerfläche im Keller auf. Zwecks der Anmietung, wurde das Ladenlokal von der Bank umgebaut und umfangreich renoviert. Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Bonn war beratend und vermittelnd tätig.

