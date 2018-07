Privateigentümer vermietet 1.200 m² Gewerbefläche im Industriegebiet Rhein Ruhr Hafen

In einem Objekt an der Neckarstraße in Mülheim an der Ruhr konnte Vollvermietung erzielt werden. Bereits zum Jahreswechsel zog es einen US-amerikanischen Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln in die Ruhrgebietsstadt. Nun gelang es mit einem deutschen Onlinehandels-Unternehmen einen weiteren neuen Mieter zur Vollvermietung des Objektes an der Neckarstraße ohne zwischenzeitlichen Leerstand zu gewinnen. Die Immobilie befindet sich in Privateigentum. Die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig.

