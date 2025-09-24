Private Stiftung kauft Bürogebäude am Reutlinger Bahnhof

Eine private Stiftung hat ein Bürogebäude in zentraler Lage von Reutlingen von einem institutionellen Investor erworben. Die Liegenschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Reutlinger Bahnhof und verfügt über rund 2.300 m² Mietfläche. Das viergeschossige Bürogebäude wurde im Jahr 1994 errichtet und ist langfristig an ein Finanzinstitut vermietet. Laut Marktinformationen soll es sich bei dem Verkauf um das Commerzbank-Objekt „Unter den Linden 1“ aus dem Bestand der Commerz Real handeln. Dies ist aber nicht offiziell bestätigt.

„Attraktive Büroimmobilien bleiben für private und semi-institutionelle Investoren weiterhin eine begehrte Kapitalanlage“, sagt Michael Linden, Geschäftsführer der Brokerei Immobilien GmbH, der die Transaktion begleitet hat.



Erst im Juni hatte ebenfalls im Bahnhofsumfeld das Bürogebäude „Federnseestraße 4“ die Eigentümer gewechselt. Der Watzl Group war es binnen weniger Monate nach dem Kauf gelungen, eine Mietoptimierung durchzuführen, die zu einem erfolgreichen Exit des 3.600 m² großen Objekts an ein Family Office führte [wir berichteten].