Eine private Immobiliengesellschaft aus Berlin mit einem bundesweiten Immobilienbestand hat das das Büro- und Geschäftsgebäude in der Blondelstraße 9-21 in der Aachener Innenstadt erworben. Das rd. 5.000 m² große vollvermietete Gebäude wurde 1974 als Kaufhaus konzeptioniert und später zu einem Büro- und Geschäftshaus umgebaut. Durch seine Lage in der Aachener

[…]