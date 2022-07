Private erobern den Wiener Zinshausmarkt

Am Wiener Zinshausmarkt waren nach Einschätzung von Otto Immobilien im ersten Halbjahr Privatpersonen besonders aktiv. „Wir haben seit Jahresbeginn zahlreiche Transaktionen begleitet, bei denen sowohl auf Käufer- wie auf Verkäuferseite Private federführend waren“, berichtet Mag. Philipp Maisel, Teamleiter Zinshaus über eine Entwicklung, die er in allen Wiener Bezirken beobachtet. Insbesondere für Immobilien aus Privatbesitz konnten bei zweistufigen Bieterverfahren die Rufpreise häufig deutlich überschritten werden, so Maisel.

Als Beispiele nannte er ein Zinshaus in Wien Leopoldstadt eines privaten Verkäufers, bei dem im Rahmen eines zweistufige Bieterverfahrens der Ausgangspreis deutlich überschritten wurde oder ein Haus aus Familienbesitz im 10. Bezirk, dessen Verkaufsverfahren in nur sechs Wochen erfolgreich abgeschlossen wurde. Ebenso wurde eine prominente Eckliegenschaft eines gewerblichen Bestandhalters in Wien Gersthof für einen zweistelligen Millionenbetrag von einer österreichischen Familie erworben.