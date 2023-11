Privatbank mietet Bürofläche in Bremer Toplage

Die M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien hat eine ca. 500 m² große Bürofläche am Domshof 8-12 in der Bremer Innenstadt angemietet. Die unabhängige Privatbank bezieht die neuen Büroflächen im dritten Obergeschoss zum 1. Dezember 2023. Die Büroimmobilie befindet sich direkt am Kopf des Domshof mit Blick auf den Dom, das Rathaus sowie die angrenzenden historischen Gebäude. Vermieter ist die Domshof 8-12 GmbH. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war vermittelnd tätig.

