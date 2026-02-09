Prisma verkauft Interpark Focus 38 und 40 an Omicron AM

Im Interpark Focus in Röthis wechseln zwei prägende Bürogebäude den Eigentümer. Die Prisma Unternehmensgruppe hat die als „InterTwins“ bekannten Gebäude Focus 38 und 40 an die Omicron Asset Management GmbH veräußert. Mit dem Schritt stärkt Omicron seine Präsenz im Rheintal und sichert sich langfristig strategisch wichtige Büroflächen in unmittelbarer Nähe zum Standort Klaus. Für den Standort bedeutet der Verkauf Kontinuität und eine stabile Perspektive.

.

Die beiden als „InterTwins“ bekannten Gebäude wurden von der Prisma Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert. Das Gebäude Interpark Focus 40 wurde bereits 2017 fertiggestellt, der Zwillingsturm Interpark Focus 38 folgte im Sommer 2023. Beide Objekte zeichnen sich durch ihre moderne Architektur von Baumschlager Eberle und Aicher Architekten, eine hochwertige Ausstattung sowie ihre zentrale Lage im Rheintal aus.



Omicron ist bereits seit Fertigstellung des Gebäudes Interpark Focus 38 Hauptmieter und nutzt die Flächen für einen Großteil seiner Central-Services-Teams. Mit dem Erwerb beider Bürohäuser sichert sich das Unternehmen langfristig strategisch wichtige Flächen in unmittelbarer Nähe zum Standort Klaus.



Das benachbarte Gebäude Interpark Focus 40 bleibt in seiner aktuellen Nutzung bestehen. Die bestehenden Mietverhältnisse mit dem Institut für Sozialdienste sowie der Metzler GmbH werden fortgeführt. Eine Eigennutzung durch Omicron ist langfristig und unter Berücksichtigung der laufenden Verträge angedacht.



Der Verkauf unterstreicht die erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Prisma Unternehmensgruppe und Omicron. Für Prisma bestätigt die Transaktion die Attraktivität und Werthaltigkeit der entwickelten Standorte.



„Es freut uns, dass diese beiden für den Interpark Focus prägenden Gebäude nun im Eigentum von Omicron stehen. Diese Absicherung für die Zukunft von Omicron ist auch ein Gewinn für die Region. Unternehmen mit Zukunftsfähigkeit sind eine wesentliche Basis für eine weitere gute Entwicklung des Standorts Vorarlberg. Die langjährige, wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Omicron als Partnerschaftsmodell freut und inspiriert unser Team seit Jahren“, sagt Ölz, Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe.



„Mit dem Erwerb der Liegenschaften investieren wir gezielt in eine nachhaltige Standortentwicklung und sichern langfristig hochwertige Arbeitsplätze für unsere Kolleginnen und Kollegen. Für die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Prisma in den vergangenen Jahren bedanken wir uns ausdrücklich“, sagt Kutzer, Prokurist der Omicron Asset Management GmbH.