Prisma und Soravia bauen Hotel im Millennium Park in Lustenau

Rendering des Hotel im Millennium Park

© Prisma Unternehmensgruppe

Im Rahmen eines gemeinsamen Mediengesprächs haben der Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe DI Bernhard Ölz, der CFO der Soravia Gruppe Mag. Peter Steurer sowie Bürgermeister Dr. Kurt Fischer die Pläne für ein neues Businesshotel im Millennium Park präsentiert. Der geplante Umsetzungsbeginn für das von Dietrich | Untertrifaller Architekten entworfene Hotel ist im Frühjahr 2019, die Fertigstellung soll 2020 erfolgen.

.

