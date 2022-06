Prisma und FHWien unterzeichnen Mietvertrag für Wiener Gründerzeithaus

Prisma entwickelt ein zeitgemäßes Konzept für ein nutzungsoffenes Gründerzeithaus am Währinger Gürtel 154, Ecke Lustkandlgasse 55 im Stadtbezirk Alsergrund und schließt durch Mietvertragsunterzeichnung mit der FHWien der WKW eine langjährige Partnerschaft. Bis 2024 entsteht hier ein zusätzlicher Standort der FHWien.

.