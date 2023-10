Prisma und Auris legen Grundstein für Wohnhäuser in Innsbruck

Im Beisein von Auris Immo Solutions GmbH, Eigentümervertreter für den Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich Harald Kopertz, Mag. (FH) Peter Wildauer und Mag. Boris Pribek, dem Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe DI Bernhard Ölz, dem Architekten DI Bruno-Michael Schwamberger, dem Geschäftsführer der Prisma Tirol Ing. Stefan Hechenblaickner, M.A. und den Geschäftsführern Bmst. Ing. Josef Huber und MSc Lukas Huber des Baumeisters AT Thurner Bau GmbH wurde die Grundsteinlegung für zwei neue Stadthäuser in Innsbruck vorgenommen.

.

Die Stadthäuser werden in Kooperation zwischen der Prisma Unternehmensgruppe und der Auris Immo Solutions GmbH realisiert. Mit der Umsetzung am Prämonstratenserweg 7 und 7a entstehen in zwei neuen Stadthäusern insgesamt 31 neue Mietwohnungen mit rd. 1.820 m² Wohnfläche. Dieses Wohnbauprojekt schafft somit im südlichen Innsbrucker Stadtteil Wilten eine Nachverdichtung und Aufwertung im Quartier. Für eine KFZ-beruhigte Außenraumqualität bildet eine Tiefgarage mit 33 Stellplätzen die Grundlage.



Die Pläne für die beiden Stadthäuser stammen vom Architekturbüro Schwamberger Architecture zt GmbH. Die Häuser entstehen mit einem kompakt-quadratischen Grundriss und von D\D Landschaftsplanung ZT KG hohen Qualitäten im umgebenden Außenbereich, die für die Bewohner Möglichkeiten des Verweilens und der Kommunikation schaffen. Die neuen Stadthäuser sind mit Grundwasserwärmepumpe und hohen nachhaltigen Ansprüchen geplant. Alle Wohnungen sind mit Freiflächen ausgestattet mit Blick ins Grüne bzw. die umliegende Bergwelt.



Der Prämonstratenserweg 7 und 7a befindet sich in innenstadtnaher und dennoch ruhiger Lage im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Die Pädagogische Hochschule sowie das Kloster Stift Wilten mit der Basilika sind in fußläufiger Reichweite. Die Innsbrucker Innenstadt ist ebenso in wenigen Minuten mit dem Rad oder dem ÖPNV erreichbar. Der Westbahnhof und viele weitere Infrastrukturen des täglichen Bedarfs befinden sich im nahen Umfeld. Zudem ist eine schnelle Anbindung mit dem Pkw über den Südring gegeben. Insgesamt werden auf dem 2.942 m² großen Grundstück bis Sommer 2025 insgesamt 31 Mietwohnungen (1- bis 4-Zimmer-Wohnungen) realisiert.