Prisma läutet Umsetzungsstart für Millennium Park ein

Im Januar 2023 führt die Prisma Unternehmensgruppe mit Experten einen Masterplan-Sprint durch, dessen Ergebnis die Grundlage für die baulichen Detailplanungen und den Vermarktungsstart ab Mitte 2023 bildet. Die Erweiterung um 22.000 m² zum Produktivquartier geht mit dem Masterplan-Sprint einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Realisierung.

Die Projektentwicklung des Millennium Park Produktivquartier gewinnt an Fahrt: Die Prisma Unternehmensgruppe organisiert Ende Januar 2023 einen Masterplan-Sprint und setzt zum Projektstart ein Zeichen für Agilität und Innovation. Für den einwöchigen Sprint vom 23.01. bis 27.01.2023, der vor Ort im Millennium Park Rheintal in Lustenau stattfindet, konnten mit Karres en Brands und Cukrowicz Nachbaur zwei Studios gewonnen werden. Komplementäre Expertisen in den Bereichen Städtebau, Architektur und Freiraum. Weitere Experten in den Bereichen Raumplanung, Energie/Klima, Urbane Produktion und Mobilität bringen sich in den Prozess ein. Am 24. Januar 2023 findet ein Werkstattgespräch im Competence Center Rheintal im Millennium Park statt.



Nach umfassenden Detailabklärungen auf Landes- und Gemeindeebene, startet die Projektentwicklung mit dem Masterplan-Sprint in das Jahr 2023. Ziel: eine praxisorientierte Planung, welche die Alleinstellung des Millennium Park in den Bereichen Produktion, Industrie und High Tech ausbaut sowie Experten und Schlüsselpartner integriert. So entstehen Leitlinien in den Bereichen Städtebau/Architektur/Freiraum, Raumplanung, Energie/Klima, Urbane Produktion und Mobilität – die Basis für Vermarktung, Ansiedlung und kooperative Standortentwicklung. Mit dem Format wird die u.a. von Google Ventures bekannte Innovationsmethode Design Sprint von der Produkt- auf die Standortentwicklung übertragen: ein zeitlich begrenzter Workshop mit künftigen Nutzern und Experten, um Problemstellungen und Entwicklungen zu bearbeiten, Lösungen und Ideen zu skizzieren, zu prototypisieren und zu testen.



Ende Februar 2022 wurde der Kaufvertrag für den Verkauf des ca. 22.000 m² großen Grundstücks am Ortseingang von Lustenau an Investorengesellschaften unter Führung der Prisma Unternehmensgruppe mit den Lustenauer Co-Investoren Udo Filzmaier (F Technologies) und Prof. Dr. Elgar Fleisch (UCTec) unterzeichnet. Im April 2022 wurde das Grundstück übernommen [wir berichteten].



Die Masterplanung soll final bis Ende Februar 2023 vorliegen. Sie bildet die Basis für: Entwurfsplanungen der Baufelder, die Prisma selbst entwickelt; die Vermarktung der Baufelder, die Prisma kooperativ entwickelt (Ansiedlung High Tech-Unternehmen); die Stärkung inhaltlicher Leitlinien und Zusammenarbeit im gesamten Millennium Park. Der Millennium Park Rheintal ist mit der Weiterentwicklung in Richtung Süden quantitativ eines der größten, zusammenhängenden Betriebsgebiete in Vorarlberg. Mit Netzwerk-, Service- und Infrastrukturkomponenten wie Kinderbetreuung, Hotels, Fitnessstudio oder Innovation Nights ist es qualitativ ein Best Practice, das durch die zukünftige Projektentwicklung weiter gestärkt wird. Die Vermarktung startet im März 2023, ein Baustart für erste Umsetzungen ist für 2024 geplant.



„Mit dem Masterplan-Sprint wollen wir für das neue Millennium Park Produktivquartier viele Experten am Ort des Geschehens zusammenbringen. Ein Sprint bietet uns dabei die besten Voraussetzungen: Ideen, Know-how, Umsetzungen und Tests – alles in kurzer Zeit", so Nikolaus Ess, Geschäftsführer Prisma Vorarlberg.