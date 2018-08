Die Priomold GmbH hat für 10 Jahre rund 5.143 m² Gewerbefläche in der Gewerbestraße 6 in Langenbrand gemietet. Das Unternehmen ist in der Produktion von Kunststoffspritzgussteilen für Prototypen und Kleinserien tätig. Der neue Standort Langenbrand liegt in der Region Nordschwarzwald und hat sehr großes Expansionspotential. Der Vermieter ist eine Privatperson. Engel & Völkers Commercial Karlsruhe war beratend und vermittelnd tätig.

.