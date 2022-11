Printmedien-Logistiker mietet in Ratingen an

Ein Logistikunternehmen für Printmedien hat einen mittelfristigen Mietvertrag über ca. 3.800 m² Fläche im Breitscheider Weg 115-117 in Ratingen abgeschlossen. Für den Standort hat sich das Unternehmen laut Realogis aufgrund der Ausstattung der Bestandsimmobilie im Industrie-Look, der 24-Stunden-Nutzung und der hohen Anzahl an Rampentoren entschieden. Die Mieteinheit umfasst ca. 3.300 m² und ca. 500 m² Büro- und Sozialflächen. Eigentümer ist ein privater Investor. Das Objekt befindet sich im Industriegebiet Ratingen-Breitscheid mit Anbindung an die Autobahnen A3, A52 und die A524.

