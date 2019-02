Principal verkauft für seinen Hotelfonds drei Hotels für 122,5 Mio. Euro

INK Hotel MGallery

Principal Real Estate Europe hat drei Hotels, darunter die Hotels in Nürnberg und Amsterdam, zu einem Preis von 122,5 Mio. Euro für seinen ersten Hotelfonds, den Principal Hotel Immobilien Spezialfonds, verkauft. Der Fonds hatte die Immobilien in 2012 als Startportfolio erworben.

Das Park Inn Hotel in Nürnberg, welches zuletzt 2015/16 renoviert wurde, bietet seinen Gästen 148 Zimmer, sieben Konferenzräume, ein Fitness Center und einen Spa. Das Hotel in Sandstraße 2-8 wurde für 23,5 Mio. Euro (24,3 Mio. Euro inklusive der Grunderwerbssteuer) an die SCPI Atream Hotels, welche durch Atream verwaltet wird, verkauft.



Das INK Hotel MGallery by Sofitel in Amsterdam, welches im Jahr 2012 in einer Sale-and-Leaseback Transaktion mit Accor angekauft worden war, wurde an einen von Amundi Immobilier verwalteten Fonds für über 60 Mio. Euro verkauft. Das 4-Sterne-Hotel im Nieuwezijds Voorburgwal 67 mit 148 Zimmern, einer Bar und einem Restaurant sowie einem Konferenzraum und einem Fitness Center befindet sich im Herzen von Amsterdam und wurde 2015 durch Principal Real Estate Europe renoviert. Seit der Renovierung hat das Hotel mehrere Design-Auszeichnungen erhalten, darunter „Luxury Boutique Hotel 2017“ und „Luxury Design Boutique Hotel 2017“.



Seit dem 1. Closing im Jahr 2012 ist der Fonds seiner Core/Core+-Strategie gefolgt. Da der Fonds nun im 7. Jahr seiner Laufzeit angekommen ist, hat eine Phase selektiver Verkäufe begonnen, um den geschaffenen Wert für die Anleger zu kristallisieren. Mit diesen Verkäufen hat Principal Real Estate Europe für seine deutschen institutionellen Anleger seit 2012 einen IRR von über 15 Prozent p. a. erzielt, was die Renditeerwartungen des Fonds übertrifft.



“Diese Transaktionen untermauern die Erfolgsgeschichte des Principal Hotel Immobilien Spezialfonds, welcher seit 2012 stetig sowohl die Ausschüttungs- als auch die Gesamtrenditeziele übertrifft. Diese Resultate bestätigen auch die Expertise des aus neun Hotelexperten bestehenden Hotelteams von Principal Real Estate Europe sowohl in den Bereichen Strategieentwicklung, Markt- und Immobilienauswahl sowie in deren Umsetzung von Ankauf, über Immobilienverwaltung und Wertschöpfung bis zum Verkauf. Dies kommt unseren Investoren in Form von attraktiven Renditen durch vorausschauenden Investitionsstrategien in hochwertige Immobilien von institutioneller Qualität zu Gute, die ein ausgeglichenes Rendite-Risiko-Profil bieten”, kommentiert Jochen Schäfer-Suren.