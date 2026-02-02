Principal verkauft drei Assets in Köln und Düren

Principal Asset Management veräußert drei Immobilien aus einem offenen deutschen Spezialfonds an Dana Invest, Blackbear Real Estate und Contipark.

.

Die Immobilien mit einer Gesamtfläche von 19.700 m² umfassen:

• Ein 4.600 m² großes Büro- und Einzelhandelsgebäude in der Händelstraße 15 im Kölner Stadtteil Komponisten-Viertel. Die Büroflächen sind langfristig an Unternehmen des öffentlichen Sektors und die Einzelhandelsflächen an den Lebensmittelhändler Rewe vermietet. Die Immobilie wechselt in den Bestand von Dana Invest.

• Das rund 3.500 m² große Büro- und Einzelhandelsgebäude am Clevischen Ring 7 im Kölner Stadtteil Mülheim geht an Blackbear Real Estate. Die Büroflächen sind an Unternehmen des öffentlichen Sektors vermietet.

• Das Parkhaus in der Schützenstraße 24 in Düren, dessen rund 400 Stellplätze in den vergangenen Jahren von Saba betrieben wurden, geht nun an Contipark.



„Wir freuen uns, dass wir für unsere langfristig orientierten Vermögenswerte in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld einen geeigneten Käufer gefunden haben“, sagt Ole Sichter, Geschäftsführer und Leiter Transaktionen Deutschland bei Principal Asset Management.



Principal wurde bei den Verkäufen von Savills beraten.