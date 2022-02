Principal vergibt Center-Management-Aufträge an IPH und Kintyre

Principal Real Estate vergibt neue Aufträge für das Center- und Property-Management für die „City Galerie“ in Aschaffenburg und das „City-Center Bergedorf“ im Hamburg vergeben. Auftragnehmer sind IPH-Gruppe und Kintyre.

.

Die IPH-Gruppe hat den Zuschlag für das größte Center Nordbayerns, die „City Galerie Aschaffenburg“ in der Goldbacher Straße 2-8 und der Fabrikstraße 1a, 1b, 1d erhalten. Das Unternehmen setzte sich mit seinem modernen Konzept und Analysetools in einem mehrstufigen Bieterverfahren gegen andere Wettbewerber durch. Nach dem kürzlich erfolgten Mandatsgewinn der Buchholz Galerie in Niedersachsen [wir berichteten] handelt es sich bei diesem Mandat schon um den fünften Neuzugang im Portfolio von IPH Centermanagement im Jahresverlauf 2021.



Das Einkaufszentrum verfügt über rund 90 Ladeneinheiten, eine Kindertagesstätte auf dem Dach des Gebäudes und einen Büroturm mit vier Wohneinheiten. Mit einer vermietbaren Fläche von rund 47.000 m² ist das Projekt eines der größten Einkaufszentren in einer mittelgroßen Stadt in Europa. Es ist derzeit fast vollständig (93 %) vermietet. Zu den Ankermietern gehören C&A, Mediamarkt, Rewe und Drogerie Müller. Das angrenzende Parkhaus bietet rund 1.600 Stellplätze auf elf Ebenen.



„Schon heute integriert die City Galerie neben klassischem Einzelhandel erfolgreich ergänzende Nutzungen wie Büro, Wohnen und Kinderbetreuung. Diese Logik wollen wir weiter ausbauen und positive Kopplungseffekte für alle unsere Mieter generieren. Im Fokus stehen für uns vor allem Freizeit- und Fitnessangebote, insbesondere solche mit Alleinstellungsmerkmal und Erlebnischarakter“, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer von IPH Centermanagement.



Darüber hinaus hat Kintyre das Center- und Property-Management des vier Gebäude umfassenden „City-Center Bergedorf“ übernommen. Kintyre wurde aufgrund seines Konzepts ausgewählt, das den Einsatz digitaler Tools und zeitgemäßer Medien sowie frische Designideen beinhaltet.



Das Einkaufszentrum befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil Bergedorf im Süden Hamburgs. Das 1973 eröffnete und in den Jahren 2008 und 2010 deutlich erweiterte Objekt ist eines der zentralen Einkaufsziele der Stadt. Es verfügt über rund 97 Ladeneinheiten mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 37.000 m². Hinzu kommen ein Wohnturm mit 90 Wohnungen, ein Ärztehaus und mehrere Parkhäuser.



„Bei der Vergabe der neuen Aufträge haben wir uns auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) und den Einsatz verschiedener Analysetools konzentriert, um die Prozesssteuerung und -optimierung zu erleichtern. Wir freuen uns, mit der IPH Gruppe und Kintyre zwei erfahrene und moderne Centermanager gewonnen zu haben, die dafür sorgen werden, dass unsere Objekte optimal gemanagt und für Nutzer, Mieter und Besucher noch attraktiver werden“, kommentiert André Weitkamp, Head of Asset Management Germany bei Principal Real Estate Europe.