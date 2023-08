Principal schließt dritten Rechenzentrums-Ankauf in Europa ab

Nach Spanien und Großbritannien investiert Principal Asset Management für den Principal European Data Centre Fund I rund 39 Mio. Euro in den Niederlanden. Bevor das Asset aber als Daten-Hotspot dienen kann, muss das erworbene Logistikobjekt umgewidmet werden.

Beim Ankauf handelt es sich um ein 24.755 m² großes Logistikobjekt im Amsterdamer Stadtteil Schiphol. Das Objekt wurde zeitgleich an Switch Data Centers vermietet, die es in ein Rechenzentrum mit einer Kapazität von bis zu 42 MW und ESG-Standards umwandeln wird. Das Rechenzentrum wird über 1 MW des Stroms aus Photovoltaikanlagen vor Ort erzeugen und über ein System zur Rückgewinnung von Abwärme verfügen, das der örtlichen Gemeinde zugutekommt. CBRE hat Principal Asset Management bei der Transaktion vertreten.



„Wir waren besonders von den marktführenden Nachhaltigkeitsinitiativen beeindruckt, die das Objekt aufweisen wird, und von der Art und Weise, auf die sie der lokalen Gemeinschaft zugutekommen werden. Unsere Investition in Amsterdam ist ein bedeutender Schritt bei der Schaffung eines qualitativ hochwertigen, europaweiten Portfolios von vermieteten Rechenzentren“, sagt Paul Lewis, Director for European Data Centres bei Principal Asset Management.



Der im letzten Jahr aufgelegt Principal European Data Centre Fund I investiert in „Manage-to-core“-Rechenzentren. Mindestens 60 Prozent des Fondsvolumens wird in die wichtigsten europäischen Märkte Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Irland allokiert. Bis zu 40 Prozent werden in andere europäische Märkte wie Spanien, Italien und die Schweiz fließen. Dem Ankauf in den Niederlanden ist schon ein Kauf in Runcorn, Großbritannien, sowie ein Ankauf in Barcelona, Spanien vorausgegangen.