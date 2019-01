Principal realisiert im Jahr 2018 ein Transaktionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro

Principal Real Estate Europe hat im Jahr 2018 Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd. Euro für europäische Fonds und Mandaten abgeschlossen. Zu den Höhepunkten des Jahres gehörten die Übernahme des „National Air Traffic Services Centre“ in Farnham für 90 Mio. Euro für einen Pensionsfonds, der Erwerb von Immobilien in Höhe von 137 Mio. Euro für den Principal European Office Fund (ehemals ICE Office + Fund) sowie die Übernahme des Levallois-Bürogebäudes bei Paris im Auftrag des saudi-arabischen Investmentmanagers Sedco für 80 Mio. Euro.

.

In Deutschland wurden 205 Mio. Euro in Objekte für den CARE Invest I-Fonds und im Auftrag des französischen Novapierre Allemagne Fund investiert. Außerdem wurden von einem US-amerikanischen Pensionsfonds 350 Mio. Euro für Investitionen in Projektentwicklungen bereitgestellt.



Im Berichtszeitraum hat Principal 232 Mio. Euro an Anlagenverkäufen getätigt. Zu den größten Transaktionen gehörten der Verkauf des Euro-Logistik-Fonds für 120 Mio. Euro und die Veräußerung von zwei Büroimmobilien in Portugal für insgesamt rund 60 Mio. Euro.



Mit Blick auf 2019 meint Paul Muno, Head of Investor Relations & Germany bei Principal: „Das anhaltende Wirtschaftswachstum wird die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien über alle Asset-Klassen hinweg in Europa und damit auch in Deutschland weiter ankurbeln. Wir gehen auch in diesem Jahr von einem Vermietermarkt mit günstigen Bedingungen für Mietsteigerungen in den nächsten 12 bis 18 Monaten aus.“



„Während die Weltwirtschaft unruhig ist, zeigt sich die europäische Wirtschaft in guter Verfassung. Der Mietzyklus hier liegt 18 bis 24 Monate hinter dem US-amerikanischen zurück. Diese Rahmenbedingungen bieten Immobilieninvestoren im Jahr 2019 einige interessante Anlagemöglichkeiten, insbesondere für diejenigen, die sich auf nachhaltige langfristige Trends in Verbindung mit Demographie, innovationsorientierten Branchen, Globalisierung und Technologie konzentrieren", ergänzt Andrew Thornton, CEO von Principal.