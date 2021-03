Principal RE und CEPAC Foncière erwerben Astrolabe in Marseille

Principal Real Estate Europe (Principal) hat im Auftrag des Principal European Office Fund (PEOF), den das Unternehmen für deutsche institutionelle Investoren managt, zusammen mit CEPAC Foncière das Bürogebäude Astrolabe in Marseille erworben. Verkäufer sind Covivio und Predica.

Das Astrolabe befindet sich am Boulevard de Dunkerque, im Herzen des Euromed-Geschäftsviertels in Marseille. Dabei handelt es sich um ein 15.000 m² umfassendes Bürogebäude mit sieben Etagen. Als Wahrzeichen des Euromed-Centers, gegenüber dem Veranstaltungszentrum CEPAC Silo gelegen, befindet es sich in einer hervorragenden Lage und ist vollständig an zehn hochwertige Mieter vermietet.



Die Immobilie wurde an die Bedürfnisse moderner Büronutzer angepasst und umfasst neben Besprechungsräumen auch einen Wellnessbereich und einen Concierge-Service. Es weist zudem ein BBC-Zertifikat, eine BREEAM-Bewertung „Excellent“ und eine HQE-Einstufung „Sehr gut“, auf. Das Büroobjekt gilt als eine Landmark-Immobilie des Euromed-Areals.



„Das Astrolabe ist genau die Art von nachhaltigem Core-Bürogebäude, die wir für den PEOF erwerben wollen, um ein hochwertiges Fondsportfolio für unsere Investoren zusammenzustellen. Diese Akquisition unterstreicht zudem die Stärken der paneuropäischen Plattform von Principal. Sie zeigt, dass wir grenzüberschreitende Chancen für unsere Investoren schaffen“, kommentiert Sebastian Lietsch, Director – Fund Management und Head of Fund Management Germany von Principal Real Estate Europe.



Covivio wurde bei dieser Transaktion von CBRE und JLL im Rahmen eines gemeinsamen Mandats beraten. Oudot & Associés fungierte als Notar. Für Principal und CEPAC Foncière waren Nexity Transactions Conseil und Fideicommis als Makler, Lasaygues als Notar und AGN und Racine als juristische Berater tätig. Simmons & Simmons sind für die Strukturierung, LPA für die Finanzierung und Arsene Taxand für die steuerlichen Aspekte zuständig gewesen. Für Fragen in Zusammenhang mit ESG zeichnete Longevity verantwortlich, CBRE Global Workplace für technische und ERM für ökologische.