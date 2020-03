Principal RE Europe zahlt 24,5 Mio. Euro für Hotel “Cour des Loges” in Lyon

Principal Real Estate Europe hat das Hotel „Cour des Loges“ in Lyon für 24,5 Mio. Euro von einer lokalen Immobilieninvestorengruppe für den Principal Hotel Real Estate Fund II erworben. Das 5-Sterne-Hotel befindet sich im Herzen der Altstadt von Lyon, in einem von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Stadtteil. Das „Cour des Loges“ verfügt über 60 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar, einen Spa-Bereich, mehrere Tagungsräume sowie einen nicht einsehbaren Garten.

.

Im Rahmen der Transaktion und seiner Wertschöpfungsstrategie hat Principal einen langfristigen Pachtvertrag mit der Radisson-Hotelgruppe abgeschlossen und wird das Hotel in Zusammenarbeit mit Radisson unter der Marke „Radisson Collection“ renovieren und anschließend neu positionieren.



Nach der Übernahme des „Ona Hotel Terra“ im vergangenen Monat ist diese Akquisition ein weiteres Beispiel für die Wertschöpfungs-Strategie des Hotelfonds II: den Erwerb von qualitativ hochwertigen 3- bis-5-Sterne-Hotels an ausgewählten Standorten in großen europäischen Städten, die über ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial verfügen. Das „Cour des Loges“ wurde zunächst als Teil eines breiteren Portfolios vermarktet, bevor es von Principal als geeignetes Objekt für die Anlagestrategie des Fonds identifiziert wurde.



Die außergewöhnliche Lage des Hotels mit der Adresse 6 Rue du Bœuf im Vieux-Lyon, das historische Gebäude mit seinen Renaissance-Elementen sowie das gut etablierte Michelin-Sterne-Restaurant „The Loges“ bilden zusammen mit der Renovierung und der Vereinbarung mit Radisson die Schlüsselkomponenten für eine zukünftige Wertschöpfung. Nach dem erfolgreichen Closing werden die Hotelgruppe und Principal eng zusammenarbeiten, um das Hotel zu renovieren und ein einzigartiges Reiseziel für Geschäfts- und Urlaubsreisende zu schaffen, wobei der Charakter und die Geschichte des Hauses sorgfältig bewahrt werden.



Nach dem Verkauf des Portfolios des Principal Hotel Immobilien Spezialfonds [wir berichteten], der die angestrebten Renditen deutlich übertroffen hatte, ist dies ein bedeutender Schritt von des Unternehmens in puncto Akquisition. Das „Cour des Loges“ ist bereits das dritte Hotel, das Principal im Auftrag des Hotelfonds II erworben hat. Zuvor waren Vereinbarungen über signifikante Eigenkapitalzusagen für den Hotelfonds II unterzeichnet worden. Sie ermöglichen es ihm, erneut bis zu 500 Mio. Euro in hochwertige europäische Qualitätsimmobilien zu investieren.