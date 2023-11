Principal kauft Frankfurter Rechenzentrum für 19 Mio.

Principal Asset Management hat das Rechenzentrum „Digital Realty Frankfurt FRA28“ im Lyoner Quartier für seinen European Data Centre Fund I erworben. Die Immobilie in der Lyoner Straße 28 in Niederrad verfügt über rund 7.200 m² Mietfläche und ist vollständig an Digital Realty vermietet. Laut des Betreibers besitzt das Rechenzentrum eine Stromkapazität von 3.900 kW. Der Verkäufer ist ein in Luxemburg ansässiger Immobilienfonds. Der Kaufpreis beträgt mehr als 19 Millionen Euro. JLL hat verkäuferseitig bei der Off-market-Transaktion beraten und den Abschluss vermittelt.

