Principal Healthcare-Fonds feiert Auftakt in Bad Neuenahr

Die Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH hat das Gesundheitszentrum „Vitahris“ erworben. Bei dem im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr gelegenen Objekt handelt es sich um die erste Immobilie für den Healthcare Fonds „Principal Care Invest II“. Verkäufer ist die Stadt(werk) Gesellschaft für Stadt + Projektentwicklung GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das fünfgeschossige Objekt in der Rauthausstraße 1 / Hauptstraße / Bergstraße hat eine Mietfläche von insgesamt rund 6.500 m², die überwiegend von Arztpraxen, einer Apotheke sowie der Bäckereikette Kamps belegt wird. Der Vermietungsstand der im Jahr 2007 fertiggestellten Immobilie liegt bei 95 Prozent und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der bestehenden Mietverträge (WALT) bei über fünf Jahren.



Der Fonds Principal Care Invest II ist ein Anfang 2018 aufgelegter offener Immobilien-Spezial-AIF mit Gesundheitsimmobilien, der sich an institutionelle Investoren richtet. Der Investitionsschwerpunkt des Fonds, der ein Volumen von etwa 300 Mio. Euro hat, richtet sich auf Pflegeimmobilien, ambulante Pflegeeinrichtungen, betreute Wohnformen und als Beimischung Rehakliniken mit den Indikationen Psychiatrie, Gerontologie und Onkologie sowie Medizinischen Versorgungszentren und Ärztehäusern in Deutschland.



Principal wurde bei der Transaktion von BFS Service unterstützt. Die rechtliche Beratung hat DLA Piper LLP übernommen und für technische Fragen war ChandlerKBS zuständig.