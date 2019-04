Principal erwirbt Privatklinik im Hochschwarzwald

Die Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH hat für den Principal Care Invest II die „Privatklinik Friedenweiler“ im Hochschwarzwald erworben. Verkäufer der renommierten Einrichtung für die Behandlung von Depressionen und Burnout, Angst- und Zwangserkrankungen, Traumafolgestörungen, aber auch seltenerer psychischer Erkrankungen sind Freiburger Privatinvestoren. Das Objekt ist nach dem Ankauf eines Ärztehauses das zweite Objekt, das für den Fonds akquiriert wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Nachdem das Hauptgebäude im 19. und 20. Jahrhundert als Hotel genutzt wurde, befindet sich seit 2011 die Privatklinik in den Räumlichkeiten. Das Objekt im Kurhausweg 1,2, 4, 4a / Peter-Thumb-Straße 5 steht auf einem rund 12.300 m² großen Grundstück und hat circa 5.100 m² Mietfläche, die für 15 Jahre vollständig an die Privatklinik Friedenweiler GmbH & Co. KG vermietet sind. Es umfasst insgesamt 71 Betreuungsplätze.



„Der Erwerb der ‚Privatklinik Friedenweiler’ zeigt zum einen, dass wir neben ambulanten und vollstationären Pflegeeinrichtungen auch im Klinikbereich attraktive Gesundheitsimmobilien erworben können und belegt zum anderen einmal mehr unsere hohe Marktdurchdringung im Bereich Gesundheitsimmobilien“, kommentiert Paul Muno, Managing Director der Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH und Deutschlandchef bei Principal Real Estate Europe, den Zukauf. „Gleichzeitig bleiben wir mit dem Erwerb dieser außerordentlichen Liegenschaft unserer Strategie treu, attraktive Objekte mit nachhaltiger Bewirtschaftung für den Principal Care Invest II zu erwerben“, so Paul Muno weiter.



Principal wurde bei der Transaktion in kaufmännischen Fragen von BFS Service unterstützt. Die rechtliche Beratung hat GSK Stockmann übernommen und für technische Fragen war Arcadis Germany zuständig. Vermittelt wurde die Transaktion über Gisinger Immobilien GmbH. Die Verkäuferseite wurde durch durch S³ Schilli Schmidt Sozien, Freiburg, beraten.