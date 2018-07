Principal erwirbt Mailänder Büroimmobilie für Principal European Office Fund

Principal Real Estate Europe, ehemals Internos Global Investors, hat als Asset- und Transaktionsmanager im Auftrag des Principal European Office Fund ein Büroobjekt in Mailand erworben. Verkäufer ist Amundi Real Estate Italia SGR. Der Kaufpreis beträgt 34 Mio. Euro, was einer Nettoanfangsrendite von 4,4 Prozent entspricht.

.

Das Objekt in der Via Giovanni Battista Pirelli 18 liegt zwischen dem Mailänder Hauptbahnhof und der Porta Nuova, einem erstklassigen Büroviertel. Die Immobilie mit 7.000 m² Mietfläche ist vollständig an einen einzigen Mieter zu Konditionen unter dem marktüblichen Mietniveau vermietet. Der bestehende Mietvertrag hat eine Restlaufzeit von 4,5 Jahren.



Der Principal European Office Fund ist ein ausgewogener, geographisch diversifizierter Büroimmobilienfonds mit nachhaltiger Wertstabilität. Der Fokus der Investmentstrategie liegt auf hochwertigen europäischen Immobilien an erstklassigen Standorten. Bislang erworbene Objekte liegen in Amsterdam, Lissabon, Mailand, Paris und Toulouse, das Zielvolumen liegt bei 600 Mio. Euro.



Principal wurde bei dieser Transaktion von Cushman & Wakefield beraten. Jones Day leistete juristische Beratung auf Käuferseite, BonelliErede auf Verkäuferseite. Yard leistete technische Beratung; für steuerliche Themen war Ernst & Young zuständig.