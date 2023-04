Primus Valor schickt den Wohnimmobilien-Fonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (kurz: ICD 12 R+) in die Platzierung. Der Vorgängerfonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus hatte die Platzierungsphase mit einem finalen Gesamtkommanditkapital in Rekordhöhe beendet. Der Fonds hatte ein Eigenkapital von 118 Mio. Euro erreicht .

[…]