Zu einem Kaufpreis von ca. 44 Mio. Euro erwarb der Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus ein bundesweites Portfolio mit vielversprechenden Objekten an prosperierenden Standorten. Verteilt auf fünf Bundesländer befinden sich die Objekte u.a. in der Hauptstadt Berlin, in den bayrischen Metropolstädten Nürnberg und Augsburg, in den Universitätsstädten Gießen und

[…]