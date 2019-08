Primus-Valor kauft ICD 7 ab

Der AIF-Fondsmanager Primus Valor hat aus seinem Fonds „ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus“ (ICD 7 R+) ein Wohnportfolio für über 30 Mio. Euro verkauft. Die Objekte liegen in Fulda, Siegen und Lingen und gehen an einen institutionellen Investor. Laut des Unternehmens entspricht dieser Erlös dem größten Verkauf in der Unternehmensgeschichte. Aktuell werden von der Fondsgesellschaft ICD 7 R+ noch Objekte in Frankfurt, Würzburg und 2 x in Siegen gehalten, die zeitnah verkauft werden sollen, um den Fonds binnen der nächsten 12 Monate komplett aufzulösen.

.

„Insbesondere die Immobilie in der Frankfurter Innenstadt wird unseren Anlegern noch viel Freude bereiten. Denn der Wert der Liegenschaft ist nach einer aktuellen Schätzung eines am Standort etablierten Immobilienmaklers seit Ankauf bis heute signifikant gestiegen. Hier benötigen wir allerdings noch etwas Zeit, um das möglichst optimale Verkaufsszenario darzustellen“, so Sascha Müller, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft.



Die Anleger können sich nach Ablösung der Darlehen durch den Verkauf über eine Ausschüttung von 50 Prozent im vierten Quartal freuen. „Die Gesamtsumme der bisher geleisteten Auszahlungen an unsere Anleger beläuft sich damit auf bis zu 115,5 Prozent – gegenüber bis zu diesem Zeitpunkt geplanten 26 Prozent.“ Damit wäre die jährlich angestrebte Rendite der Gesellschaft deutlich übertroffen worden.



Aktuell befindet sich der Fonds ICD 9 Renovation Plus in der Platzierung. Nach Einschätzung von Müller dürfte durch die geplante Ausschüttung für den ICD 7 R+ mit einer entsprechend hohen Nachfrage gerechnet werden. Denn zum einen hat der aktuelle ICD 9 R+ bereits Immobilien-Portfolios in 29 Städten mit über 1.300 Mieteinheiten und mehr als 100.000 m² Wohnfläche zu Mietrenditen von geplanten ca. 6 Prozent pro Jahr erwerben können. Zum anderen werden die Auszahlung aus dem ICD 7 R+ im 4. Quartal 2019 und die Schließung des ICD 9 R+ zum 31. Dezember 2019 eng beieinander liegen. Zudem hat jüngst die Dextro Group die Fondsgesellschaft ICD 9 R+ mit dem besten jemals von ihr an einen AIF vergebenen Rating von AA+ in Kombination mit der gesetzlich niedrigst-möglichen Risikoeinstufung RK3 ausgezeichnet.