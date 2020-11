Der aktuelle Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) kann seinen bereits vierten Ankauf seit Emissionsstart im Januar diesen Jahres verkünden. Der Standort Jena, an welchem die Fondsgesellschaft Objekte in der Felsenkellerstraße sowie im Steinweg erwerben konnte, ist nicht nur im Vorgänger-Fonds ICD 9 R+ vertreten, sondern Primus…

