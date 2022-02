Primus Valor investiert über 20 Mio. Euro in Hessen

Mit einer kürzlichen Investition von über 20 Mio. Euro (inklusive geplanter Sanierungsmaßnahmen) können gleich zwei Primus Valor-Fonds ihr jeweiliges Portfolio erweitern. Das Fondsmanagement hat 300 Wohneinheiten im hessischen Eschwege für den Fonds Nr. 10 und 11 der ImmoChance Deutschland-Reihe akquiriert.

Der Bestand des Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) wird durch den genannten Ankauf um ca. 2.800 m² Wohnfläche, verteilt auf 48 Wohneinheiten, im Ulmenweg (Eschwege) erweitert. Für die drei um das Jahr 1960 erbauten Objekte sind bereits ca. 500.000 Euro an Sanierungsmaßnahmen geplant, welche u.a. Heizungs- und Fenstertausch sowie Leerstandsanierungen umfassen. Das Fondsportfolio wurde damit auf 27 bundesweite Standorte erweitert und der im Mai 2021 geschlossene Fonds nähert sich weiter seiner Ausinvestition.



Der überwiegende Teil des Eschwege-Portfolios kommt dem jüngsten Mitglied der Fonds-Familie zugute. 260 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit erweitern nun das Immobilien-Repertoire des ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+). Gut 16.000 m² Wohn- und Nutzfläche verteilen sich auf 18 Objekte, für deren Optimierung über 3 Mio. Euro an Maßnahmen geplant sind - diese umfassen u.a. Balkon- und Leerstandsanierung, Heizungs- und Fensteraustausch sowie Sockelinstandsetzung.



Erst Anfang Dezember konnte der Fonds bereits in den Städten Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach Investitionen tätigen. Durch den Erwerb der Objekte in Eschwege (Akazienweg, Buchenweg, Eichenweg, Kastanienweg und Platz der Deutschen Einheit) erweitert sich das Fonds-Portfolio auf nunmehr sieben Standorte in vier Bundesländern und kann schon nach dem zweiten Ankauf eine hohe Diversifikation vorweisen - das Gesamtinvest beläuft sich auf nun ca. 40 Mio. Euro.